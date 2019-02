Gescheiden mensen trekken vooral naar flatwijken

Deze conclusie trekt Gecertificeerde Mediators, dat onderzoek deed naar Nederlandse buurten met het hoogste percentage gescheiden inwoners. De tien buurten met het hoogste percentage blijken vooral te bestaan uit flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen.

De landelijke organisatie voor mediation baseerde deze conclusie op landelijke data van het CBS en richtte zich daarbij op buurten met 500 of meer inwoners.

Flatbewoning niet regiogebonden

Het percentage gescheiden inwoners blijkt het hoogst te liggen de wijk Lemmender, in Brunssum (Limburg). Een kwart van de inwoners (25,13%) is hier namelijk gescheiden. In een gemiddelde buurt in Nederland ligt dit percentage ‘slechts’ op 9,2%. Buurten met een erg hoog percentage gescheiden inwoners zijn ook te vinden in Venlo, Capelle aan den IJssel, Amsterdam, Den Helder en Leeuwarden. Goed verspreid over het land dus.

Hoogbouw versus studentenvestiging

De buurt “Flatwijk” in Uden heeft een tekenende naam voor de gemiddelde buurt met veel gescheiden bewoners. Dergelijke buurten blijken namelijk in het bijzonder te bestaan uit hoogbouwwoningen. Buurten waar juist nauwelijks gescheiden mensen wonen, kenmerken zich veelal door studentenhuisvesting. Drie studentenbuurten in Wageningen en één Tilburg kennen zelfs geen enkele gescheiden inwoner.

Staphorst: de vreemde eend in de bijt

Opvallend is dat ook de gemeente Staphorst een buurt kent zonder gescheiden inwoners. In de buurt Rouveen Streek-Noord, die meer dan duizend inwoners telt, woont namelijk geen enkel persoon die een echtscheiding achter de rug heeft. Mogelijk houdt dit verband met de christelijke geloofsovertuiging, getuige het stemgedrag in deze buurt.In de twee buurten van Staphorst met een significant hoger scheidingspercentage wordt aanzienlijk minder christelijk gestemd

