Politie lost na achtervolging Poolse man schoten bij arrestatie

Stopteken genegeerd

'De Poolse automobilist had in Kaatsheuvel een stopteken genegeerd en was ingereden op de agent die opzij moest springen om een aanrijding te voorkomen', aldus de politie.

Voetgangers springen voor hun leven

De vluchter reed hierna met hoge snelheid door een natuurgebied naar Waalwijk. Hij werd achtervolgd door twee politieauto’s en een politiemotor. Tijdens deze achtervolging gedroeg de bestuurder zich zo gevaarlijk dat verschillende voetgangers opzij moesten springen.

Botsing op paal

De rit eindigde op een kruising in Waalwijk. Daar verloor de vluchter de macht over het stuur en botste tegen een paaltje. Hierna vluchtte hij een tuin in van een woning. Agenten hebben bij zijn arrestatie drie schoten gelost. Hij werd vanwege buikklachten voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. De 31-jarige bijrijdster werd direct aangehouden. Het is nog onduidelijk waarom de man het stopteken negeerde. De politie stelt een nader onderzoek in naar de toedacht van het incident.