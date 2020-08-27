Politie onderzoekt dood Surinaamse man die bij Belgische grens werd gevonden

Het lichaam dat vrijdagavond 15 augustus net over de grens in het Belgische Meer werd aangetroffen, is van een 41-jarige man. 'Het slachtoffer was afkomstig uit Suriname en verbleef voor zijn overlijden onder meer in Almere en Amsterdam', zo laat de politie woensdag weten.

TGO

De Nederlandse en Belgische politie gaan uit van een misdrijf en doen onderzoek naar de toedracht. De Nederlandse en Belgische autoriteiten werken hierbij nauw samen. De Belgische politie kreeg vrijdag 15 augustus de melding dat net over de grensovergang bij Hazeldonk in België een overleden persoon was aangetroffen. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie doen onderzoek naar de toedracht en in Den Haag is hiervoor een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

'Alle informatie is welkom'

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer afkomstig is uit Suriname en voor zijn overlijden onder meer in Almere en Amsterdam verbleef. 'De politie doet een nadrukkelijke oproep aan mensen die het slachtoffer voor zijn overlijden nog gesproken hebben of hem misschien nog ergens gezien hebben. Ook kan het zijn dat mensen op een andere manier informatie hebben die in dit onderzoek van belang kan zijn', aldus de politie.

Neem contact op met de politie

Heb jij informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn, neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn (0800-6070). Als jij vertrouwelijk met de politie wilt spreken, kun je ook contact opnemen met Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dit team kan je vervolgens doorverwijzen naar het Team Bijzondere Getuigen (TBG) of het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Deze teams vragen naar naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer, maar mogen de identiteit van hun bronnen afschermen. De teams delen deze informatie niet. Wil jij alleen volledig anoniem informatie delen, dan kan dit via Meld Misdaad Anoniem.