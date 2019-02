Politieonderzoek ongeval drie auto’s N618 in Sint-Oedenrode

Op de kruising van de N618 met de Boxtelseweg in Sint-Oedenrode is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd met drie voertuigen. Het betreft de doorgaande weg tussen Boxtel en Schijndel.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een deel van de kruising is daardoor afgesloten. Een van de betrokken bestuurders is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Schade

De andere betrokkenen bleven ongedeerd. Alle voertuigen raakte door het ongeval zwaar beschadigd. Ook werd een verkeerspaaltje op een vluchtheuvel omver geramd.