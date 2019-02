Vrouw niet strafbaar voor mishandeling bij ijssalon 't Perronnetje

De voormalige eigenaresse van ijssalon ’t Perronnetje in Hilversum is niet strafbaar voor het mishandelen van een man in augustus 2017, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland.

De 38-jarige vrouw uit Abcoude was haar auto voor haar winkel aan het uitladen toen er een mandarijn tegen haar aan werd gegooid. Op dat moment was ook haar tweejarig zoontje bij de auto. Zij heeft haar zoontje aan een minderjarige medewerkster van haar winkel overgedragen en is op de jongens tegenover de ijssalon afgestapt. De vrouw vermoedde dat deze jongens de mandarijn hadden gegooid. De vrouw werd uitgescholden met woorden als ‘kanker’ en ‘zwarte’ en is naar haar winkel gelopen waar zij een stok van een dweil heeft gepakt. De rechtbank stelt vast dat zij op enig moment daarna één van de jongens meerdere keren met de stok tegen de armen en hand heeft geslagen.

Voorgeschiedenis

De vrouw zegt al langere tijd slachtoffer van pesterijen en vernielingen door een groep jongeren te zijn. Zij verklaart dat deze groep jongeren het specifiek op haar had gemunt en dat dit van kwaad tot erger ging. Er is een met poep besmeurde Surinaamse vlag voor haar deur gelegd, de ruit van haar winkel is ingegooid en zij is meerdere keren op discriminerende wijze beledigd. Van twee van die incidenten heeft zij aangifte gedaan. Het slachtoffer heeft zelf verklaard dat hij onderdeel uitmaakt van een groep van 18 personen die bijna elke dag op de bankjes bij de winkel zaten. Het staat niet vast dat de groep verantwoordelijk is voor het achterlaten van de vlag en het vernielen van de ruit, maar de rechtbank twijfelt er niet aan dat deze acties wel hebben plaatsgevonden en dat zij grote impact op de vrouw hebben gehad.

Een schulduitsluitingsgrond

De rechtbank oordeelt dat mishandeling wettig en overtuigend is bewezen. In dit geval is de vrouw echter niet strafbaar omdat er juridisch gezien sprake is van ‘putatief noodweerexces’. Vanwege de voorgeschiedenis en de situatie op het moment zelf kon de vrouw denken dat het gooien van de mandarijn zou worden gevolgd door andere vormen van agressie. Zij is toen zo emotioneel geworden dat ze de stok heeft gepakt en het slachtoffer heeft geslagen. De politieagenten die er als eerste waren beschrijven ook dat de vrouw hysterisch was en dat het niet lukte om haar rustig te krijgen. De mishandeling kan haar onder deze omstandigheden niet worden verweten. De rechtbank ontslaat de vrouw daarom van alle rechtsvervolging.

De strafzaak tegen één van de jongens die de vrouw zou hebben uitgescholden is twee weken geleden door de rechtbank aangehouden. De advocaat van de vrouw is een procedure gestart bij het gerechtshof om het Openbaar Ministerie te dwingen om de hele groep te vervolgen, en ook voor discriminatie. De rechtbank wil die uitkomst eerst afwachten.