Schoten gehoord en kogelinslagen gevonden bij horecagelegenheid

Kogelinslagen

De politie ging ter plaatse en constateerde dat er in de muur enkele kogelinslagen zaten. De politie kreeg de melding van de harde knallen rond 23.30 uur. Aanvankelijk leek er niets te zien in de omgeving, maar na nader onderzoek bleken er in de muur van de horecagelegenheid enkele kogelinslagen te zitten.

Plaats delict

Daarop werd gelijk een plaats delict gemaakt en werd de omgeving ruim afgezet. Met behulp van een speurhond werden in de omgeving van de horecagelegenheid enkele hulzen aangetroffen. Nadat het onderzoek ter plaatse was afgerond werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek belt dan met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.