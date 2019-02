Fractievoorzitter DENK niet vervolgd om nep PVV-banner

Nep PVV-banner

'De banner werd opgemaakt en stond korte tijd online in 2017. PVV-leider Geert Wilders deed aangifte van belediging. Volgens het OM staat vast dat de nep-banner door of met politieke partij Denk is ontwikkeld', aldus het OM.

Online plaatsen

Er kan echter niet worden vastgesteld dat het online plaatsen en daarmee het openbaren van de nep-banner in opdracht of met medeweten van Azarkan of Denk is gebeurd. Het enkel ontwerpen of ontwikkelen van een dergelijke banner is op zichzelf niet strafbaar.