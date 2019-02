StukTV probeert wielklem op politieauto te plaatsen

Hiervoor hadden ze de hoofdstad uitgekozen en probeerde een wielklem te plaatsen op een politieauto die stond geparkeerd op de Lijnbaansgracht. Agenten kwamen er op tijd achter dat er iemand aan de dienstauto zat te rommelen en kon voorkomen dat de wielklem geplaatst kon worden.

Opdracht door @StukTV om op zo'n creatief mogelijke manier een boete te krijgen is zojuist op de Lijnbaansgracht in #Amsterdam mislukt. Het aanbrengen van een wielklem aan een politieauto is door de agenten aldaar verijdeld. Hinder hulpverleners niet! Geef je verstand voorrang!