Uitslaande brand in rijtjeshuis woonwijk Tilburg

Aan de Sibeliusstraat in Tilburg is donderdagavond in een rijtjeswoning een flinke brand uitgebroken.

Het vuur woedt op de bovenverdieping en is uitslaand. Er bevindt zich niemand meer in de woning. De naastgelegen panden zijn ook ontruimd, zo laat Veiligheidsregio Midden-West-Brabant (MWB) weten. Er is een hoogwerker ter plaatse gekomen om de brand op de bovenverdieping van buitenaf te bestrijden.

De naastgelegen panden hebben behoorlijk wat rookschade opgelopen. Vermoedelijk wordt de woning waar de brand woedt onbewoonbaar verklaard. Stichting Salvage, een instantie die hulp verleend na een brand, is aanwezig om de gedupeerden op te vangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.