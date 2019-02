'Tegengaan autobranden heeft hoogste prioriteit'

In de periode van 11 tot en met 18 februari brandden er zes auto’s uit in de gemeente Leidschendam/ Voorburg. 'Deze autobranden hebben een grote maatschappelijke impact. Het tegengaan van autobranden is voor het politieteam Leidschendam/ Voorburg dan ook van de hoogste prioriteit', zo meldt de politie vrijdag.

Speciale projectgroep

Teamchef Leidschendam-Voorburg, Jaap de Kok: “Het is bijzonder vervelend als u het slachtoffer wordt van een autobrand. Het is ook een delict dat veel onrust in de buurt veroorzaakt. Daarom is een projectgroep opgericht die zich intensief bezighoudt met dit onderwerp. Enerzijds richt de projectgroep zich op toezicht in de wijk, daarnaast wordt ingezet op opsporing, we willen namelijk die brandstichter(s) pakken!” Diverse specialismen zijn aangesloten bij de projectgroep, zodat het probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Jaap: Deze autobranden moeten stoppen! Daarbij hebben we wel de hulp van de burgers nodig.”

Aanpak

De aanpak van autobranden kost veel tijd en energie. Meerdere factoren maken het lastig om grip te krijgen op brandstichters. Autobranden worden vaak ’s nachts gepleegd, waardoor er geen getuigen zijn. Bewijsmateriaal verzamelen is ook lastig, omdat dit verdwijnt in de brand. Daarnaast is er geen eenduidig beeld van daders.

Inwoners

De projectgroep besluit welke maatregelen de politie zelf neemt tegen de autobranden. Maar ook de hulp van de inwoners van Leidschendam en Voorburg is hard nodig. Jaap: “Bewoners zijn onze oren en ogen in de wijk. Vooral hondenbezitters laten iedere dag de hond uit via een vast rondje, en zijn daardoor vertrouwd met de omgeving. Het valt hen waarschijnlijk snel op als er iets afwijkt in het straatbeeld of iemand zich verdacht gedraagt. Als u iets verdachts ziet, belt u dan gelijk 1-1-2. U hoeft niet bang te zijn dat u voor niets belt, want de centralist van de meldkamer stelt gerichte vragen en schat in welke handelingen nodig zijn.”

Team West

In de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari worden de autobranden behandeld. Om hier aandacht voor te vragen hebben agenten donderdag 21 februari flyers uitgedeeld in de wijk.