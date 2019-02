Skibox met camera’s moeten overtreders vastleggen

Onopvallende politievoertuigen met een skibox of een fietsendrager op het dak met hierin camera’s verwerkt. Raymond Veldhuizen van het Team Bijzondere Verkeerstaken van Midden-Nederland zegt tegenover De Telegraaf: ‘De methodiek is een groot succes en zal naar verwachting door veel andere korpsen worden overgenomen. We moesten iets verzinnen, want afleiding is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen.’