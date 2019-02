Eigenaar herkent gestolen fiets op Marktplaats

De politie heeft zaterdag 23 februari 2019 omstreeks 15.00 uur op de Heuvelring in Tilburg een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden ter zake heling. Hij had op Marktplaats een gestolen fiets aangeboden die door de eigenaar was herkend.

De 24-jarige Tilburgse had aangifte gedaan van de diefstal van haar fiets.Haar rijwiel was op 13 februari 2019 gestolen vanaf de Tivolistraat. Ze besloot op advies van een vriendin om de verkoopsite Marktplaats in de gaten te houden. Haar fiets is best wel opvallend omdat ze veel onderdelen heeft vervangen. Ze zag dat op vrijdag 22 februari haar fiets daarop te koop werd aangeboden voor 220 euro.

Afspraak met verkoper

Ze besloot na advies ingewonnen te hebben bij de politie om een afspraak te maken met de verkoper. Ze spraken eerst om 11.30 en uiteindelijk om 15.00 uur af op het NS-Plein. Een agent was op dat moment in de buurt. De vrouw herkende voor 100% haar fiets terug. Ze vertelde de heler dat ze geld moest opnemen bij de bank. Vervolgens heeft de politie ingegrepen en de verkoper aangehouden.