Bankklanten ontevreden over kosten en beleid

Banken verhogen keer op keer hun tarieven voor betaalpakketten, tot onvrede van hun klanten. Consumenten vinden de kosten niet in verhouding met de teruglopende dienstverlening, de lage (spaar)rente en het bonusbeleid. Toch stapt bijna niemand over, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De afgelopen maanden stegen de vaste kosten voor betaalpakketten bij ASN Bank en SNS met 10% en bij Triodos Bank met 20%. Triodos Bank-klanten zijn bovendien het dubbele gaan betalen voor het maandelijks ontvangen van papieren afschriften.

Ook de ABN Amro voert verhogingen door, onder andere voor papieren afschriften en verzendenveloppen. De Rabobank verhoogt per 1 april de tarieven voor onder meer betaalpakketten, papieren afschriften en het overschrijven met een formulier.

Overstappen naar andere bank

Uit een jaarlijkse enquête van de Consumentenbond onder 12.000 panelleden, blijkt dat veel consumenten niet begrijpen dat zij steeds méér moeten betalen. Terwijl de bank, in hun ogen, steeds mínder levert. Een vijfde geeft aan over te willen stappen naar een andere bank.

Toch wisselde de afgelopen 2 jaar slechts 4% van de ondervraagden van bank. Veel consumenten verwachten dat overstappen niet uitmaakt, omdat “alle banken hetzelfde zijn”. Anderen kunnen niet overstappen, omdat zij gebonden zijn aan hun bank door de hypotheek. 58% is bang dat overstappen teveel gedoe is.

Duurzame bank

Als consumenten wél (willen) overstappen, is dat vaak naar een duurzame bank als Triodos Bank en ASN Bank of naar SNS. Vaak uit onvrede over het bonus- en/of investeringsbeleid van hun oude bank. Consumenten kunnen gebruik maken van de Overstapservice; een gezamenlijke dienst van de Nederlandse banken. Maar een nieuw bankrekeningnummer is voor velen een (te) hoge drempel.

Uniek betaalnummer voor consument

De Consumentenbond pleit daarom al jaren voor nummerbehoud bij betaalrekeningen. Als consumenten en bedrijven een uniek nummer - zoals een telefoonnummer – krijgen om mee te betalen, kunnen ze dat nummer meenemen als ze wisselen van bank.