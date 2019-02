Hennepkwekerij geruimd in Boxtel

Volgens omstanders is een vrouw van de woning aan de Selissenwal in Boxtel meegenomen naar het politiebureau. Of zich in de woning ook daadwerkelijk een hennepkwekerij aanwezig was is ons niet bekend. Het gespecialiseerde bedrijf zal alle appartuur afvoeren en vernietigen.