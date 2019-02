'Tienduizenden flessen wodka onderschept bestemd voor Kim Jong-un'

De wodka was waarschijnlijk bestemd voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding. Dat meldt het AD dinsdag. De container zou in een schip van de Chinese rederij Cosco Shipping zijn aangetroffen. De container zat verstopt onder de romp van een vliegtuig. De wodka werd afgelopen vrijdag in beslag genomen in opdracht van ministerie van Buitenlandse Zaken en was afkomstig uit Rusland.

De douane in de Rotterdamse haven sloeg begin vorige week alarm over de container die aan boord van een schip van de Chinese rederij Cosco Shipping werd gevonden, zo blijkt uit een reconstructie van de krant. Uit de papieren zou zijn gebleken dat de container was bedoeld voor een Chinees bedrijf, maar de douane zou het vermoeden hebben gehad dat de wodka naar Noord-Korea onderweg was. Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van luxe goederen zoals alcoholische dranken, televisies en kaas naar Noord-Korea. Kim Jong-un probeert deze sancites te omzeilen.