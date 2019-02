Drie gewonden bij aanrijding in Made, 17-jarige bestuurder reed zonder rijbewijs

Rond 15.35 uur verleende een bestuurder met nog drie passagiers in de auto op de kruising Dahliastraat met de Wittestraat geen voorrang aan een automobilist die van rechts kwam. Hij en een inzittende zijn naar een ziekenhuis gebracht. De 17-jarige bestuurder uit Hooge Zwaluwe reed zonder rijbewijs. De auto die van rechts kwam, belandde in een weiland. De 58-jarige bestuurder is ook met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar het rijgedrag van de 17-jarige bestuurder en de precieze toedracht van het ongeval.