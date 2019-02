Docent zit thuis na beschuldiging van het beledigen van de profeet Mohammed

Eind januari werd tegen de techniekinstructeur door meerdere islamitische leerlingen een klacht ingediend bij de directie. In een brief aan de docent, die in handen is van de krant, schrijft directie over de situatie: 'U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien.'

De docent, die inmiddels thuiszit, ontkent dit en reageert hierop in de krant: 'Ik respecteer ieders geloof en zou me nooit beledigend uitlaten, ook niet over de islam.' De docent vertelt dat een leerlinge in zijn klas tegen een klasgenootje zei dat haar moeder het meisje 'haram' of wel 'onrein' vindt. Daar had de docent de leerlinge op aangesproken. Docent: 'Daarna stonden ineens allemaal leerlingen om mij heen die zeiden dat ik de profeet beledigd had.'

Scholenkoepel Dunamare Onderwijsgroep heeft de schorsing met maximaal drie maanden verlengd wegens “de sociale veiligheid van de leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school”. Erik Ronnes, Tweede Kamerlid namens het CDA, denkt dat leraren soms te snel worden bestraft. In de media zegt hij: 'Ik ken deze situatie niet precies, maar het heeft er alle schijn van dat de autoriteit in de klas wordt aangetast. Leraren moeten weer de positie krijgen die ze verdienen.'