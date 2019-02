Politie onderzoekt explosies in Zwolle

Vervolgens bleken er auto’s en woningen beschadigd te zijn. Vermoedelijk gaat het om twee handgranaten die zijn ontploft. Dat wordt op dit moment onderzocht. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar de buurtbewoners zijn uiteraard heel erg geschrokken.

Gezien de plek van de explosies en de impact op de buurt neemt de politie dit hoog op. De politie doet er alles aan om zo snel mogelijk de dader of dader(s) te achterhalen. Op dit moment worden sporen veiliggesteld. Met een drone maakt de politie foto’s van de omgeving. En wijkagenten gaan bij buurtbewoners langs om te vragen of zij vannacht of in de afgelopen dagen iets verdachts hebben gezien. Alle informatie is welkom!