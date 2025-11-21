Melder vindt zak met politiepolo's in Zwolle

Op woensdagavond 19 november trof een melder in een bocht van de Klooienberglaan/Handellaan in Zwolle een zak aan met daarin een paar politiepolo’s. 'Deze polo’s leken sterk op de echte politiepolo’s', zo meldt de politie vrijdag.

Echt en nep

'Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door nepagenten, waarover de politie nog altijd veel meldingen krijgt. Links op de foto ziet u de echte politiepolo. Rechts de nep-polo', aldus de politie. De melder heeft deze polo’s bij de politie gebracht en die onderzoekt de herkomst ervan.

Werkwijze nepagenten

Nepagenten gebruiken smoesjes waarmee ze proberen mensen op te lichten. Deze criminelen misleiden slachtoffers door te doen alsof ze een medewerker van de politie zijn. Soms komen ze ook met een (deel van een) nepuniform, zoals een nep polo aan de deur.