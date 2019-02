Recherche onderzoekt bekladdingen met groen-gele verf Amsterdam

De Amsterdamse recherche is bezig met een onderzoek naar de bekladdingen die hebben plaatsgevonden op diverse locaties in Amsterdam en Diemen in het weekend van vrijdag 22 februari. 'Onder meer het monument De Dokwerker werd beklad', zo laat de politie dinsdag weten.

De Dokwerker

De eerste bekladding wordt vrijdagochtend 22 februari rond 08.15 uur ontdekt bij het monument De Dokwerker aan het Jonas Daniël Meijerplein. Het monument blijkt besmeurd met gele en groene verf. In de uren en dagen na het ontdekken van die bekladding, worden er meer locaties ontdekt waar vandalen hebben toegeslagen.

Van Gogh Museum

Zoals bij Café Betondorp aan de Brinkstraat in Amsterdam, het Van Gogh Museum aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam, op een muur op de kruising van de Van Hogendorpstraat met de Kempenaerstraat in Amsterdam, op de muren van de onderdoorgang tussen de Juliana van Stolbergstraat en de Louise de Colignystraat, op een gebouw aan de Johan Broedeletstraat en bij Gym020 aan de Stammerdijk in Diemen.

Kwetsende leuzen en tekens

Een onderzoeksteam, bestaande uit rechercheurs uit alle delen van Amsterdam, doet een gezamenlijk onderzoek naar de vernielingen die in het weekend van 22 februari werden ontdekt. Naast bekladdingen met groen-gele verf werden er beledigende en kwetsende leuzen en tekens van graffiti op diverse locaties aangetroffen.