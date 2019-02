Verdachten ‘XTC-huis’ Eindhoven moeten volgens OM de cel in

In de volksmond werd het het XTC-huis genoemd. In de woning in Eindhoven werd in juli 2017 een drugslab aangetroffen met 130 kilo MDMA pillen en kristallen, een straatwaarde van bijna 4 miljoen. De rijtjeswoning was van boven tot onder ingericht als xtc-lab.

6 jaar celstraf geëist

Dinsdag eiste de officier 6 jaar cel voor de huurder van het pand, een 46-jarige Helmonder, wegens het vervaardigen van de drugs en bezit van een grote hoeveelheid wapens. In een gehuurde box werden o.a. geladen vuurwapens en tassen vol munitie gevonden. Het crimineel verdiende geld, €1.065.138, moeten ze terugbetalen, zo vindt het OM. De ontneming wordt later behandeld.

'Sjouw- en opruimwerk'

Tegen de twee mannen die in het pand waren werd 4 jaar cel geëist waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor vervaardigen van XTC en wapenbezit. De 22-jarige man uit Son en Breugel en een 27-jarige man uit Sprang Capelle verklaarden dat ze toevallig de dag van de inval waren ingehuurd om wat sjouw- en opruimwerk te doen en onkruid weg te halen in de achtertuin.

Explosieve stoffen

'Forse straffen zijn op z’n plaats vanwege het gevaar voor de omwonenden en hulpdiensten bij een explosie of een brand in dit huis midden in een woonwijk', zo zei de officier van justitie tijdens de zitting. 'De hoeveelheid brandbare en explosieve vloeistoffen in de rijtjeswoning en de onprofessionele wijze van verwerking van die stoffen tot drugs had zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de personen in het pand, de buurtbewoners en de hulpverleners.'

Faciliteren drugshandel

De eigenaar van het pand wist nergens van zo verklaarde hij. Het OM verdenkt hem van het faciliteren van de drugshandel. Willen en wetens verhuurde hij zijn vastgoed aan criminelen. De eis: 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De vier verdachten horen over twee weken het vonnis.