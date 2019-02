Fietsster belandt onder vrachtwagen

In Helmond is een fietsster onder een vrachtwagen terechtgekomen.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend op de Mierloseweg. De vrachtwagen boog af op de Mierloseweg en zag de fietsster hoogstwaarschijnlijk over het hoofd. Dit meldt Omroep Brabant.

Het slachtoffer is onder de vrachtwagen uit gehaald. Onder begeleiding van een trauma-arts is de vrouw overgebracht naar het Elisabethziekenhuis in Tilburg. De poltie onderzoekt de toedracht van het ongeval.