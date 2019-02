Snelweg A32 bij Grou dicht na meerdere kettingbotsingen door mist

In Friesland hebben zich donderdagochtend vanwege de mist op de A32 bij Grou meerdere kettingbotsingen voorgedaan waarbij meerdere gewonden zijn gevallen, Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Dichte mist

De politie kreeg rond 09.00 meerdere meldingen van aanrijdingen op de A32 vanwege de plaatselijk dichte mist. 'Op de snelweg A32 bij Wirdum zijn meerdere ongevallen ontstaan. Dichte mist is hier een nadrukkelijke factor', aldus de politie

A32 afgesloten

Vanwege de vele kettingbotsingen op de snelweg tussen Grou en Wurdum heeft de politie de snelweg A32 bij Heerenveen in de richting van Leeuwarden afgesloten.

Er is op de A32 tussen Grou en Leeuwarden sprake van minstens 5 aanrijdingen. Daarbij zijn in ieder geval 2 personen zwaar gewond geraakt. Diverse traumateams kwamen ter plaatse voor hulpverlening aan de slachtoffers. Zowel politie, brandweer als ambulancezorg kwamen ter plaatse.

Totaal 11 gewonden

Inmiddels is door de politie vastgesteld dat bij de diverse ongevallen in totaal 11 mensen gewond zijn geraakt. Hieronder vallen ook de 2 zwaargewonden. In totaal zijn tot nu toe 41 voertuigen betrokken bij de diverse aanrijdingen. Acht auto’s moeten worden afgesleept.

Update 12.05 uur: Slachtofferhulp

Voor betrokken mensen is slachtofferhulp in Leeuwarden geregeld. Het verkeer achter het ongeval bij de oprit Grou vanuit Leeuwarden wordt weggeleid. De hulpverlening ter plekke is al fors afgeschaald. De snelweg blijft vooralsnog afgesloten.