'Advocaten gebruiken Nederlands Syriëbeleid om Syriëgangers vrij te krijgen'

Het NLA-programma speelt in minstens zes afzonderlijke strafzaken een belangrijke rol, zo blijkt uit een rondgang van dagblad Trouw en Nieuwsuur langs advocaten van Syriëgangers. De advocaten verwachten dat dit aantal in de toekomst alleen maar zal toenemen, aangezien er de komende tijd waarschijnlijk steeds meer Syriëgangers zullen terugkeren naar Nederland. DIt melden Trouw en Nieuwsuur donderdag.

In Rotterdam diende donderdag een rechtszaak tegen twee teruggekeerde Syriëgangers. ZIj waren lid van de strijdgroep Ahrar al-Sham. Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelt deze organisatie als een terreurorganisatie. Deze beschuldiging wordt door de advocaten van de Syriëgangers weersproken, aangezien het ministerie van Buitenlandse Zaken dezelfde groepering als 'gematigd' bestempelde. Daarnaast heeft Nederland een groepering gesteund, het Levant Front, die volgens het OM gelieerd was aan Ahrar al-Sham.

Tussen 2015 en 2018 heeft Nederland minstens 22 strijdgroepen in Syrië gesteund, waarvan Trouw en Nieuwsuur er negen onthulden. Deze onthulde groepen werkten allemaal samen met 'extremistische' groeperingen als Al-Qaida, terwijl Buitenlandse Zaken altijd had beweerd alleen 'gematigde' groepen te steunen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verschafte ook logistiek materieel aan het Levant Front - een groepering die door het OM als terroristisch was gekwalificeerd, zo melden Trouw en Nieuwsuur.

Hoogleraar sanctierecht en plaatsvervangend rechter Henny Sackers zegt in de media dat we hier te maken hebben met een nieuwe situatie. Volgens hem zit het probleem niet bij erkende terreurgroepen als IS, maar bij jihadistische groepen die niet op internationale terrorismelijsten staan, zoals Ahrar al-Sham. Daarvan kan niet zomaar worden bewezen dat die terroristisch zijn, en dus kunnen Syriëgangers, die voor dit soort groepen zeggen te hebben gevochten, mogelijk vrijuit gaan. Al helemaal als die groepen ook nog eens het stempel ‘gematigd’ van het ministerie van buitenlandse zaken gekregen, zoals gebeurde in 2015.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan het OM laten weten geen steun te hebben geleverd aan Ahrar al-Sham, zo meldt het OM donderdag tijdens de rechtszaak.