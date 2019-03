Afval dumping van vermoedelijk synthetische drugs

Aan de Boutweg in Oudenbosch werden donderdagavond tientallen jerrycans met vermoedelijk afval van synthetische drugs gevonden. Een bergingsbedrijf heeft de afvaldumping opgeruimd.

Een voorbijganger meldde rond 22.30 uur aan de politiemeldkamer een afvaldumping. Op een oprit werden zo'n 50 jerrycans van ongeveer 10 a 15 liter aangetroffen. De omgeving werd door de politie afgezet, waarna even later door de brandweer werd geconstateerd dat sprake was van een veilige situatie.

Ruiming

De politie stelde een onderzoek in naar de herkomst van de vaten. Ook werden getuigen verhoord. De gemeente Halderberge werd geïnformeerd en door een ruimingsbedrijf werden de jerrycans in de nacht nog opgeruimd.