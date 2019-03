OM eist levenslang tegen Willem Holleeder

De officieren van justitie hebben vrijdag de rechtbank gevraagd Willem Holleeder te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens het OM maakt hij deel uit van een criminele organisatie en is hij schuldig aan het uitlokken van zes levensdelicten en twee pogingen. Het OM is van oordeel dat als je opdracht geeft voor zoveel moorden een tijdelijke straf van 30 jaar niet op zijn plaats is. Dan past alleen een levenslange gevangenisstraf.