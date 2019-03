Auto rolt het water in, brandweer zet duikers in

De duikers van de brandweer Schiedam zijn zaterdagochtend gealarmeerd voor een auto te water aan de Kleiweg in Rotterdam. De brandweer was zelf de melder van deze melding.

Auto in water gerold

Een brandweerwagen reed toevallig langs toen men de auto in het water zag liggen. Hierop is assistentie gevraagd van de duikers om een zoekslag te maken in het water. Daar werden geen personen meer aangetroffen. Een medewerkster van het naastgelegen ziekenhuis bleek de eigenaresse te zijn van de auto die het water was ingerold. De auto moet als verloren worden beschouwd.