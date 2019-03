FNV: Medewerkers houtverwerkende industrie in actie voor een goede cao

Medewerkers van PKF Pallets in Oud Gastel verlengen dinsdagmiddag hun pauze om aan te geven dat het tijd is voor meer loon en een goed pensioen. Een dag later doen collega’s bij Faber Pallets in Assen hetzelfde.