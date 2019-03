'Kroon gaf agent achterwaartse kopstoot'

Via zijn advocaat Geert-Jan Knoops liet Kroon maandag weten de agent niet te hebben mishandeld. Knoops zei dat er geen sprake was van opzettelijke handelingen en Kroon niet de intentie had om de agent te verwonden.

De bronnen laten aan de krant weten dat Kroon zich niet vrijwillig liet meenemen. De militair werd als eerste betrapt bij het wildplassen door twee agenten te paard. Door de menigte konden zij hiervan geen werk maken en seinde twee collega’s in die in een auto kwamen aanrijden.

De agent die hem hierna aansprak raakte gewond doordat Kroon zijn hoofd naar achteren had geduwd. De advocaat van Kroon wil geen commentaar geven aan het AD op de nieuwe details.