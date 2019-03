Politie valt op 35 locaties in Den Haag binnen en neemt miljoenen aan cash, vuurwapens en 14 auto's in beslag

Miljoenen euro's aan contant geld, vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto’s zijn dinsdag in beslag genomen bij de grote politieactie naar spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg. Dit meldt de politie dinsdagavond.

FINEC

'De politie viel op maar liefst 35 locaties binnen die allen werden doorzocht. Er zijn op dit moment in totaal 18 personen aangehouden', aldus de politie. Uit een onderzoek van het team financieel-economische criminaliteit (FINEC) van de politie-eenheid Den Haag bleek dat in de Haagse wijk Ypenburg in enkele grote appartementencomplexen bewoners verblijven die dat zo anoniem mogelijk proberen te doen. Om die reden werden dinsdagochtend 5 maart in alle vroegte drie personen aangehouden en vonden doorzoekingen plaats in ruim dertig woningen in Ypenburg, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en een pand in Rotterdam.

Eerste drie verdachten

De hoofdverdachte in het onderzoek, een 43-jarige Nootdorper, zou via zijn bedrijf feitelijk de woningen gehuurd en weer verhuurd hebben aan de spookbewoners. De aangehouden 36-jarige Rijswijker en 57-jarige Zoetermeerder hadden samen met de hoofdverdachte een ander bedrijf. Ook via dit bedrijf zouden woningen zijn gehuurd en verhuurd aan spookbewoners. De verdachten zouden veel huur contant hebben ontvangen en via de bedrijven hebben witgewassen.

Overige aanhoudingen

In totaal zijn er in 27 vermoedelijke spookwoningen vijftien verdachten aangehouden. Zij werden aangehouden naar aanleiding van de vondst van miljoenen euro's aan contant geld, vijf wapens en verdovende middelen die in verschillende woningen werden aangetroffen. De gemeente heeft een van de woningen direct gesloten wegens drugshandel.

Contant geld aangetroffen

In een groot aantal woningen heeft de politie geld en waardevolle spullen in beslag genomen. Het gaat om miljoenen euro's aan contant geld, veertien voertuigen, tal van dure horloges en grote hoeveelheden dure merkkleding.

Spookwoningen

Achter de deuren van zogenoemde spookwoningen gaat een hele criminele wereld schuil. Omdat mensen er volledig anoniem kunnen wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan. Spookbewoning valt onder de zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit vormt een maatschappelijk ontwrichtend probleem. Hierbij zijn de boven- en onderwereld met elkaar verweven en worden illegale activiteiten vermengd met legale activiteiten.

Witwassen

Achter ondermijning gaan regelmatig criminele organisaties schuil die geweld, afpersing en corruptie niet schuwen. Ook maken zij vaak enorme winsten met hun activiteiten. Vaak investeren ze dat illegaal verkregen vermogen in bijvoorbeeld vastgoed. Witwassen noemen we dat.

Vuist tegen ondermijning

Politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst maken samen een vuist tegen ondermijning. Signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars helpen hierbij enorm.