De voordelen van zakelijk leasen

Als ondernemer is het natuurlijk ontzettend belangrijk om representatief voor de dag te komen. Onderdeel hiervan is de auto waarin jij jouw onderneming vertegenwoordigd en je klanten bezoekt.

Voordelen zakelijk leasen

Hoewel die nieuwe e-bike of oude Fiat in de garage geweldig is om boodschappen mee te doen, is het niet direct de auto waarmee je bij een potentiële klant aan de deur wilt komen. Maar niet iedere ondernemer heeft natuurlijk het budget om direct een nieuwe auto aan te schaffen. Dit is waarom zakelijk leasen steeds populairder wordt. De voordelen van zakelijk leasen zetten we dan ook graag voor je op een rijtje.

1. Verschillende leasevormen

Hoewel een zakelijke lease wat aan de dure kant kan zijn, hoeft dit zeker niet het geval te zijn. Een zakelijke lease komt in allerlei vormen en past bij allerlei soorten budgetten. Zo kun je voor een occasion lease kiezen (een kortere lease van een tweedehands auto), een volledige financial lease of gewoon een handige shortlease. Er is altijd wel een zakelijke leasevorm die bij jouw onderneming en je budget past.

2. Belastingtechnische voordelen

Een zakelijke lease kan je daarnaast ook belastingtechnisch voordelen opleveren. Zo ben je met een financial lease direct economisch eigenaar van de auto, en mag je deze dus ook afschrijven. Een occasion lease geeft je daarentegen weer het voordeel van verlaagde (of helemaal geen) afschrijvingskosten. Lease je middels een andere vorm van leasen, dan is de kans groot dat je de lease auto als onderdeel van de kosten van je onderneming aan mag schrijven.

3. Minder maandelijkse kosten

Hoewel de benzinekosten natuurlijk nog altijd voor eigen rekening zijn, kun je (afhankelijk van de leasevorm) alle andere kosten aan de leasemaatschappij overdragen. Bij specifieke leasevormen ben jij namelijk geen economische eigenaar van de auto, maar krijg je vaak aan het einde van je leasetermijn de mogelijkheid om de auto te kopen. Tot die tijd zijn alle onderhoudskosten en dergelijke dus voor de leasemaatschappij; en dat scheelt je flink in het maandelijkse budget.

4. Geen grote investering

En dan misschien wel het meest logische, maar ook meest belangrijke voordeel: je hoeft geen grote investeringen te doen. Wil je dus snel een mooie, nieuwe en representatieve auto rijden voor je onderneming; dan kan dat gewoon. Het maandelijkse bedrag wordt net als een huurbedrag maandelijkse betaald, en de investering van tienduizenden euro’s in een nieuwe auto kan nu in andere belangrijke zaken voor je onderneming gestoken worden. Een nieuw kantoorpand bijvoorbeeld!