OM: verbod Hells Angels MC noodzakelijk vanwege geweldscultuur

De Hells Angels Motorcycle Club houdt een geweldscultuur in stand die steeds opnieuw leidt tot geweld. Daarom is een verbod noodzakelijk. Dat betoogde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag 6 maart 2019 voor de rechtbank in Utrecht tijdens de toelichting op het gevraagde civiele verbod van de internationale Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse afdeling daarvan.

Het OM lichtte daarbij uitgebreid toe op welke manier Hells Angels MC zijn leden aanzet tot het plegen van geweld. Zo kent de club verschillende interne onderscheidingen voor leden die geweld plegen. De ball peen hammer pin(oftewel bolhamerspeld) is voor leden die geverifieerd geweld namens de club hebben gebruikt. De Dequiallo patch wordt gedragen door leden die geweld hebben gepleegd tegen de politie. De Filthy Few patch is voor leden die een moord hebben gepleegd, of tenminste zeer ernstig geweld. Daarnaast reikt de club een Deathhead Purple Heart onderscheiding uit aan leden die ‘hun bloed hebben vergoten ter verdediging van de club’. Ook Nederlandse leden van de club zijn gezien met deze onderscheidingen, waarvan de betekenis is vastgesteld door politiediensten uit de hele wereld. Ook hebben meerdere ex-leden uit verschillende landen hierover verklaringen afgelegd. De rechtbankNoord-Holland heeft in 2018 al in enkele inmiddels onherroepelijke vonnissenin een strafzaak van twee van de vier onderscheidingen vastgesteld dat deze bedoeld zijn om geweld door Hells Angels leden te belonen.

er zitting toonde het OM verder vele voorbeelden van de wijze waarop Hells Angels MC geweld verheerlijkt en propageert op clubkleding en andere support gear. Ook legden de officieren van justitie uit hoe de club aan leden een zwijgplicht oplegt en voortdurend lijsten bijhoudt van de vele gedetineerde clubleden om hen financieel en moreel te steunen in detentie. Bovendien legt Hells Angels MC met geweld en intimidatie zijn wil op aan gewone motorclubs in Nederland omdat de club meent te moeten bepalen wie in de motorwereld welke naam, kleur en symbolen mag dragen. Het gaat bij al deze handelingen in strijd met de openbare orde niet om een paar ‘rotte appels’, maar om vele leden en afdelingen die zich gedragen volgens de regels van de club.

De geweldscultuur van Hells Angels MC en soortgelijke outlaw motorcycle gangs (OMG) leidt tot een eindeloze geweldspiraal. In Nederland zijn al meerdere mensen ernstig mishandeld, neergestoken of beschoten in de strijd tussen Hells Angels MC en andere motorbendes. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een vol restaurant in Rotterdam in 2016. In de afgelopen jaren zijn daarnaast in woonwijken van verschillende gemeenten handgranaten gelegd en branden gesticht bij huizen van leden van motorbendes en bij cafés waar zij samenkwamen. In alle landen om ons heen zijn in deze strijd tussen motorbendes al meerdere doden gevallen. Ook gewone burgers worden met regelmaat slachtoffer van ernstig geweld door leden van Hells Angels MC, bijvoorbeeld op een festival in Noord-Holland in 2016.

Een verbod op motorbendes zoals Hells Angels MC vindt het OM noodzakelijk om verder geweld en in de toekomst ook doden in Nederland te voorkomen. Al eerder vroeg het OM om een verbod op de Bandidos, Satudarah en No Surrender. De gevraagde en inmiddels deels toegewezen verboden maken deel uit van de integrale overheidsaanpak van OMG’s.

Tien jaar geleden probeerde het OM verschillende (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven) lokale verenigingen en stichtingen die gebruikt werden door de Hells Angels verboden te krijgen. Dat werd door de rechterafgewezen. Nu vraagt het OM een verbod op de gehele club zelf en ook op de Nederlandse afdeling. Als onderdeel van de club wordt ook de Hells Angels Motorcycle Corporation benoemd, waarmee Hells Angels MC zijn beeldmerken beschermt. De nu gepresenteerde feiten zijn uitgebreider en ernstiger dan tien jaar geleden en in de visie van het OM toe te schrijven aan de club en zijn Nederlandse afdeling. “Het verzoekschrift is een catalogus geworden van criminaliteit, en dan vooral veel, heel veel, geweld”, aldus het OM.

Na het OM komen op de zitting nog verschillende advocaten aan het woord om verweer te voeren tegen het gevraagde verbod. Zij betogen onder meer dat er geen wereldwijde organisatie genaamd Hells Angels MC bestaat. De rechtbank Midden-Nederland heeft aangegeven van plan te zijn om op woensdag 29 mei uitspraak te doen.