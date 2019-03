Gedetineerde ontsnapt uit het Huis van Bewaring in Vught

Donderdagmiddag is een gedetineerde ontvlucht uit het Huis van Bewaring in de penitentiaire inrichting (PI) in Vught.

De politie is direct gealarmeerd en is de opsporing gestart. De ontvluchte gedetineerde is daarbij in verschillende opsporingssystemen geregistreerd. Dit meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De DJI weet om wie het gaat maar brengt de identiteit nog niet naar buiten. De gedetineerde zat in voorarrest maar waarvoor is onbekend.