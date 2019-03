Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden

De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan.

Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn moeilijk te vinden. Vanwege de tekorten en de oplopende werkdruk ontstaat er ook een vraag naar medewerkers in ondersteunde functies. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg.

Vandaag start de Week van Zorg & Welzijn, waar werkzoekenden het werken in de zorg kunnen ontdekken. Dit jaar wordt er specifiek gefocust op zij- en herinstromers. Ruim 1.200 organisaties openen deze week hun deuren om te laten zien hoe divers werken en leren in zorg en welzijn is. Door netwerkbijeenkomsten, banenmarkten, speeddates en meeloopdagen kunnen werkzoekenden ontdekken of werken binnen zorg en welzijn iets voor hen is.

Krapteberoepen

In het hele land is er een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg. Deze vacatures zijn voor werkgevers moeilijk te vervullen. Daarbij gaat het om algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wijkverpleging en GGZ. Ook voor andere zorgberoepen is er een toenemende schaarste aan personeel, zoals voor woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Ook op wetenschappelijk niveau is een tekort aan personeel, bijvoorbeeld aan verslavingsartsen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen en GZ-psychologen. Het is de verwachting dat deze wervingsproblemen de komende jaren aanblijven.

Zorgprofessionals ontlasten

Er gebeurt veel om de tekorten terug te dringen. Werkgevers zetten in op extra werving, stages en opleiding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt de sector met het actieprogramma Werken in de Zorg en er zijn Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). UWV werkt steeds vaker samen met zorginstellingen, opleiders, uitzendbureaus en gemeenten aan werving en scholing voor werkzoekenden.

Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Niet alleen het vinden van nieuw personeel vergt aandacht, het is net zo belangrijk om de focus te leggen op het behoud van de mensen die je zo hard nodig hebt. Werkdruk is een belangrijke thema in de zorg. Door verkorte opleidingen kunnen we werkzoekenden snel inzetbaar maken, en daarmee zorgprofessionals ontlasten’.

Op korte termijn kunnen werkzoekenden taken van zorgprofessionals overnemen. De personeelstekorten hebben vooral betrekking op zorgprofessionals met een diploma op mbo-niveau 3 of hoger. Om aan de zorgvraag te voldoen, ontstaat er ook een behoefte aan ‘helpenden plus’. Een diploma op mbo-niveau 2 wordt dan aangevuld met bepaalde modules (bijvoorbeeld over medicijnen en wondzorg). Daarnaast is er vraag naar bijvoorbeeld huiskamermedewerkers in verpleeghuizen. Dit kan verzorgenden ontlasten en biedt kansen voor werkzoekenden.

Kansen voor zij-instromers

Ook voor mensen zonder zorgdiploma zijn er goede kansen op werk. Patricia van Blitterswijk, landelijk adviseur werkgeversdiensten UWV: ‘In alle regio’s van Nederland zijn er mogelijkheden om te kijken of de zorg een volgende carrièrestap kan zijn voor werkzoekenden. Via banenmarkten en speeddates kun je snel ontdekken of de zorg je aanspreekt. Met een verkort scholingstraject zijn werkzoekenden al snel inzetbaar voor werkgevers.’

Opening Week van Zorg & Welzijn

Vandaag, maandag 11 maart, wordt de Week van Zorg en Welzijn feestelijk geopend op Paleis Soestdijk. Veertien zij-instromers vertellen deze middag hoe zij de overstap hebben gemaakt naar de zorgsector. Zo vertelt de Limburgse Randy Beeren over zijn overstap van de transportsector naar zijn nieuwe baan als zorgbegeleider. René van Deelen licht toe hoe het is om na tien jaar Koninklijke Landmacht nu als welzijnsmedewerker actief te zijn in Zeeland.