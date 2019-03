Meer agenten op de fiets naar het werk

Die ambitie maken de politie en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekend. Streven is dat binnen drie jaar minimaal 25% van de 60.000 politiemedewerkers fietst naar het werk. Gezondere medewerkers, schonere lucht en minder files. Daar is het om te doen. De politie wordt hiermee de 12e Fietsambassadeur van Van Veldhoven die zich actief inzet om meer mensen op de fiets naar het werk te laten komen. Van Veldhoven wil nog deze kabinetsperiode 200.000 extra forensen op de fiets naar het werk.

Potentie

Staatssecretaris Van Veldhoven vindt het een mooie stap met grote potentie. “Mooi dat de nationale politie, de grootste werkgever van Nederland, meedoet! De fiets is ons geheime wapen. Tegen drukte, voor betere gezondheid en voor schone lucht. Ik weet zelf als geen ander hoe heerlijk het is om naar het werk te fietsen. Ik start dan fitter aan mijn dag. En dat is ook een goede zaak voor werkgevers. Goede stallingen, aantrekkelijke regelingen om een fiets aan te schaffen; goede fietsvoorzieningen betalen zichzelf terug.”



Jolanda Aalbers, hoofd bedrijfsvoering van de eenheid Oost-Nederland: “Bij de politie is duurzaamheid erg belangrijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor medewerkers. Afgelopen week was nog in het nieuws dat de nationale politie samen met de brandweer het hoogste ziekteverzuim van Nederland heeft. Daar willen we echt wat aan doen, en de fiets gaat ons daarbij helpen”.

De politie omarmt het ambassadeurschap en heeft ervoor gekozen de Eenheid Oost-Nederland als vooruitgeschoven post in te zetten. Met meer dan 7.000 medewerkers is dit de grootste eenheid binnen de politie. In Oost-Nederland fietst op dit moment al ongeveer 21% van de medewerkers naar het werk, het streven is dit aantal te laten groeien naar 25% in drie jaar.



De politie ziet de fiets als een van de belangrijkste speerpunten in het nieuwe vervoersbeleid. Oost-Nederland wil dat elk politieteam de komende jaren laadpunten voor e-bikes krijgt en bij aanpassingen aan politiebureaus komt er meer ruimte voor fietsvoorzieningen zoals stallingen. Er wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met de projecten Duurzame inzetbaarheid & Ziekteverzuim en Fit@NP. Door te faciliteren en te stimuleren worden de voordelen van het gebruik van een fiets voor het woon-werkverkeer voor zowel de werkgever als de werknemer interessant.

Fiets stimuleren

De 12 fietsambassadeurs vertegenwoordigen diverse sectoren. Het gaat naast de politie om het UMCG, ASR, Amega groep, Efteling, Enexis, Fujifilm, MN, Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel en Zalsman.

Zij stimuleren actief het fietsen onder hun medewerkers. En daarmee inspireren ze niet alleen hun medewerkers, maar ook hun sector, regio of klanten. Voorbeelden van de gerichte maatregelen die de ambassadeurs onder andere nemen zijn kilometervergoedingen, benutten van fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadmogelijkheden voor e-bikes, leenfietsen, fietsenstallingen, douches en fietsenmakers op kantoor.



De fiets is onmiskenbaar Nederlands. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken, gaat per fiets. Het kabinet heeft de ambitie om nog meer reizigers voor de fiets te laten kiezen. Van Veldhoven investeert met provincies, stadsregio’s en gemeenten 345 miljoen euro in nieuwe fietsroutes en stallingen. Ook wordt het leasen van een fiets vanaf 1 januari 2020 net zo makkelijk als het leasen van een auto maar dan tegen de lage bijtelling van 7%.