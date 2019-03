Inbrekers kledingzaak Waalwijk volledig de mist in

In de nacht van zondag op maandag is er in Waalwijk ingebroken in een kledingwinkel aan de Stationsstraat. 'De daders sloegen de ruit middels grof geweld in. Daarop ging in de winkel de mistgenerator af. Hierna zijn de drie daders vermoedelijk zonder buit snel vertrokken', zo laat de politie maandag weten.