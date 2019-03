Auto over de kop na aanrijding met politieauto, een persoon gewond

Op de Franselaan in Rotterdam is maandagmiddag een politieauto betrokken geraakt bij een ernstige aanrijding.

Over de kop geslagen

Het politievoertuig kwam in botsing met een andere personenauto. Die personenauto is door de aanrijding over de kop geslagen. Bij het ongeval is een inzittende van de personenauto gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

Politie Haaglanden

Of de politieagenten gewond zijn geraakt en of zij onderweg waren naar een melding is niet bekend. Omdat een politievoertuig van de eenheid Rotterdam betrokken is bij het incident zal het onderzoek gedaan worden door de eenheid Haaglanden.