Onderzoek naar grootschalige fraude bij Rijkswaterstaat

Naar aanleiding van aangifte door Rijkswaterstaat tegen een medewerker is de politie een onderzoek gestart. Er is een verdenking van het plegen van grootschalige fraude door de medewerker en derden.

Dat betekent dat het onderzoek niet alleen gericht is op de betreffende medewerker maar breder plaatsvindt.

Dinsdag vond een doorzoeking plaats in de woning van de verdachte medewerker. Er is geen aanhouding verricht. De politie sluit meerdere aanhoudingen in het onderzoek niet uit.