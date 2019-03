Hogere straf voor Apeldoornse moeder voor moord op kinderen

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag een vrouw uit Apeldoorn veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaren voor de moord op haar twee kinderen in 2013. De gevangenisstraf is 3 jaar hoger dan die de rechtbank eerder aan de vrouw oplegde.

Voorbedachte raad

Evenals de rechtbank was er naar het oordeel van het gerechtshof bij de vrouw naast opzet op het doden van haar kinderen ook sprake van voorbedachte raad. Wel was de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar ten tijde van het plegen van de feiten, aldus het hof.

Hogere straf, geen TBS

De rechtbank had de vrouw naast een gevangenisstraf van negen jaren ook de maatregel tbs met verpleging opgelegd. In hoger beroep is het gerechtshof daartoe niet overgegaan. Met de advocaat-generaal is het gerechtshof van oordeel dat het wettelijke vereiste dat de vrouw een gevaar is voor de veiligheid van anderen, niet kon worden vastgesteld. De daarover rapporterende en ter zitting ondervraagde deskundigen gaven aan dat de tbs-maatregel vooral bedoeld zou zijn om de vrouw te behandelen en te begeleiden bij haar re-integratie in de samenleving ter voorkoming van gevaar voor haarzelf.

Antidepressiva

De verdediging had gepleit voor vrijspraak omdat de feiten zouden zijn veroorzaakt door de bijwerkingen van het gebruik van antidepressiva door de vrouw. Zonder dat gebruik waren de feiten niet gepleegd, aldus de raadsman. Het hof heeft deze stelling verworpen na een gedegen voorlichting door diverse deskundigen.

Schadevergoeding

De vordering tot schadevergoeding van shockschade aan de zijde van een van de grootouders is niet gehonoreerd omdat niet aan de strikte voorwaarden voor vergoeding daarvan werd voldaan.