OM acht bejaarde man (86) schuldig aan fataal ongeval Ulvenhout

Het Openbaar Ministerie houdt een 86-jarige automobilist verantwoordelijk voor het veroorzaken van het dodelijke ongeval in Ulvenhout in december 2016. De bejaarde man stond woensdag voor de rechter.

Burgernetoproep

Op 8 december 2016 werd een bejaarde fietsster uit Bavel aangereden op de Huisdreef in Ulvenhout. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen. Later op de dag, na een burgernetoproep, meldde zich een nu 86-jarige man uit Bavel.

Fietsster

De vrouw fietste op de Rouppe van der Voortlaan in de richting van Bavel. Op de kruising met de Huisdreef kreeg ze geen voorrang van een automobilist. Deze automobilist kwam in botsing met de fietser en overreed haar, zo bleek uit technisch onderzoek door de politie. De man reed door en meldde zich later die dag bij de politie, na de berichtgeving over het ongeval.

Geen voorrang verleend

De officier van justitie acht voldoende bewezen dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. Hij zou op de overzichtelijke kruising, onder ander voorzien van haaientanden, voorrang hebben moeten verlenen.

Hoge snelheid

Ook zou de man te hard op de kruising zijn afgereden. Een scholier die getuige was verklaarde bij de politie over de hoge snelheid die de automobilist had bij het benaderen van de kruising. Het meisje zag het ongeval ook voor zich afspelen.

Doorgereden

Het OM verwijt de automobilist ook het verlaten van de plaats van het ongeval en het aan haar lot overlaten van het slachtoffer. De nabestaanden spraken over het grote verdriet van het gemis van hun familielid en uitten hun teleurstelling over de houding van de verdachte, die bleef ontkennen iets gemerkt te hebben van de botsing.

Geldboete 2000,- euro

De officier eiste een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro, met als bijzondere voorwaarde dat de verdachte een bedrag a 2000 euro overmaakt naar het Fonds Slachtofferhulp. Over twee weken volgt de uitspraak.