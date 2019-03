Mogelijke doorbraak 'Marktplaatsberovingen' na vier aanhoudingen

Volgens de politie lijkt er een doorbraak te zijn in het onderzoek naar de reeks Marktplaatsberovingen die begin januari en later nog in maart Rotterdam Nesselande teisterde. Dit meldt de politie die afgelopen week vier jonge verdachten aanhield, twee jongens van vijftien en twee van zestien uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.