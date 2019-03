Amsterdam: Verhuurverbod op nieuwbouw koopwoningen

Veel mensen zoeken een betaalbare huurwoning, maar er zijn ook huishoudens die graag de stap willen zetten naar een koopwoning. Omdat deze koopwoningen steeds vaker worden gekocht door beleggers, zijn er minder koopwoningen beschikbaar voor gewone huizenkopers.

Amsterdam werkt aan een plan om het verhuren van nieuwe koopwoningen te verbieden. Voor dat plan wordt nu van alles uitgezocht. Onder andere: wat zijn de financiële effecten van zo’n verbod en hoe kun je zoiets controleren en handhaven? In het najaar van 2019 komt er een beleidsvoorstel.

Bij de bouw van nieuwe koopwoningen is het mogelijk om in de erfpachtvoorwaarden een verhuurverbod op te nemen. Dat betekent dat de nieuwe koopwoning niet verhuurd mag worden en alleen bestemd is voor de eigenaar-bewoner. Dit verhuurverbod geldt ook voor alle volgende kopers. Een verbod op het verhuren van al bestaande koopwoningen is juridisch niet mogelijk.