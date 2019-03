Gebiedsverbod en meldingsplicht tijdens intocht Sinterklaas

Tijdens de sinterklaasintocht op 17 november 2018 kwam een grote groep voorstanders van Zwarte Piet bijeen op het Catharinaplein in Eindhoven. Die groep keerde zich tegen leden van Kick Out Zwarte Piet, die daar volgens de regels een demonstratie hielden.

Zestien personen uit de groep hebben zich daarbij ernstig misdragen en openlijk geweld gepleegd tegen de demonstranten. De politie stelde vast dat de groep beledigende leuzen riep en onder andere eieren en bierblikjes gooide naar de demonstranten. Bovendien probeerden meerdere personen uit de groep door de linies van de politie te breken om de confrontatie met de demonstranten te zoeken. Deze gebeurtenissen zijn ook op camera vastgelegd.

De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet voelden zich bedreigd en geïntimideerd. De politie heeft hen na de demonstratie in veiligheid moeten brengen om verdere escalatie te voorkomen. Vanwege deze gebeurtenissen heeft de politie meerdere verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Burgemeester John Jorritsma komt nu met maatregelen om duidelijk te maken dat dit niet nog eens mag gebeuren. "De gedragingen van deze groep hebben een demonstratie bemoeilijkt. Over plek, tijdstip en aard van demonstratie heb ik met Kick Out Zwarte Piet goede afspraken gemaakt, waar de demonstranten zich ook aan hebben gehouden. Dat zij vervolgens worden bedreigd, beledigd en belaagd is onaanvaardbaar. Ik sta pal voor het grondrecht om te demonstreren. De bejegening van de demonstranten door relschoppers was Eindhoven-onwaardig.”

In november 2019 en 2020 is er in Eindhoven opnieuw een intocht van Sinterklaas. De opgelegde maatregelen zijn om te voorkomen dat het bij de twee volgende intochten opnieuw uit de hand loopt. De gebiedsverboden zijn inmiddels bij de zestien overtreders bezorgd.