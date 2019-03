Man vernielt woning met shovel

Op een industrieterrein in Gendt heeft een man vrijdagmorgen een woning vernield met een shovel. Het is nog onduidelijk wat het motief is.

Rond 05.00 uur kreeg de politie de melding dat iemand bezig was met het vernielen van een woning aan de Henri Dunantstraat. Ter plaatse bleek iemand met een shovel het dak van een woning te hebben vernield. Ook de voorpui van de woning liep volgens Omroep Gelderland schade op. Tevens zouden er enkele auto's beschadigd zijn.

Een arrestatieteam heeft een instap gedaan in de woning van de man. Hier is een persoon aangehouden die gewond bleek te zijn. De man is door de politie naar een ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de vernieling.