Dreigingsniveau Utrecht naar 5, politie geeft foto 37-jarige verdachte vrij

De NCTV heeft maandag aan het begin van de middag, om 12.15 uur, besloten het dreigingsniveau uitsluitend voor de provincie Utrecht te verhogen naar niveau 5 tot in ieder geval 18.00 uur. 'Dat is het hoogste niveau', Zo laat het NCTV maandagmiddag weten.

Schietpartij tram Utrecht

De maatregel is het directe gevolg van een schietpartij maandagochtend om 10.45 uur in een tram op het 24 oktoberplein waar meerdere gewonden zijn gevallen. 'De schietpartij in Utrecht heeft vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag. Tevens is de dader nog voortvluchtig', aldus het NCTV.

'Aanwijzingen lokale autoriteiten volgen'

De NCTV adviseert iedereen om aanwijzingen van de lokale autoriteiten te volgen. Zo adviseert de gemeente Utrecht aan iedereen om niet de straat op te gaan maar binnen te blijven. Kinderdagverblijven evenals universiteiten hebben hun deuren gesloten.

Update 14.00 uur: Speciaal telefoonnummer Utrecht

De gemeente Utrecht heeft om 14.00 uur een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen die zoeken naar een dierbare die mogelijk betrokken is bij het schietincident aan het 24 Oktoberplein. Dat is: 088 - 269 00 00.

Alertheid in Nederland

Ook op Schiphol is de alertheid verhoogd evenals op het Binnenhof bij de Tweede Kamer.

Update 14.54 uur: Burgemeester van Zanen: 3 doden

Burgemeester Jan van Zanen heeft maandagmiddag even voor 15.00 uur in een speciale videoboodschap op twitter laten weten dat er drie doden vallen te betreuren bij het schietincident in de tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht vanmorgen om 10.45 uur. Daarnaast zijn er 9 gewonden gevallen waarvan drie ernstig. Ook zei hij dat er wordt uitgegegaan van een terroristisch motief.

Update 14.17 uur: Politie verspreidt foto en naam verdachte

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 maart 2019

Correctie: de juiste spelling van de naam van deze persoon is Gökmen Tanis. https://t.co/Uj9FZsAgG9 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 maart 2019

Burgemeester Jan van Zanen reageert op het schietincident eerder vandaag pic.twitter.com/PzI6t2tPtX — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) 18 maart 2019

Vlak voor het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht is aan de Amerikalaan bij een carjacking een rode Renault Clio buitgemaakt. De betreffende auto is later aangetroffen aan de Tichelaarslaan. 1/2 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 maart 2019