Cassatie Jumbo-afperser afgewezen

Alex O., de man die veroordeeld is voor het afpersen van supermarktconcern Jumbo, kan niet in cassatie gaan tegen zijn veroordeling. Volgens de Hoge Raad heeft de advocaat van O. te laat de zogenoemde middelen van cassatie ingediend.

In hoger beroep werd O. veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor het plaatsen en versturen van explosieven en het afpersen van de winkelkelen. Om de uitspraak in hoger beroep te toetsen, kan alleen in cassatie worden gegaan.

Nadat de advocaat aangegeven had in cassatie te gaan, had deze twee maanden de tijd om aan te geven wat de rechtbank niet goed geïnterpreteerd heeft of onvoldoende bekeken heeft. Dit heeft de advocaat niet op tijd gedaan.