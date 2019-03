Wat voor type belegger ben jij?

Beleggen voor dummies: van defensieve beleggers naar offensieve beleggers

Waarschijnlijk de meest voorkomende onderverdeling van beleggers is die van defensief naar agressief (of offensief). Deze onderverdeling komt ook vaak terug in beleggingsproducten, bijvoorbeeld in de verschillende beleggingsfondsen waar je bij Evi Go uit kunt kiezen.

De (Engelstalige) website Dummies, bekend van de voor dummies-boeken, heeft een leuke test om uit te zoeken of je een defensieve, conservatieve, gebalanceerde, groeiende of agressieve belegger bent. Geef antwoord op de vragen, tel de punten die horen bij je antwoord bij elkaar op en voilà: je weet wat voor type belegger je bent.

Zelf beleggen, beleggingsadvies of vermogensbeheer

De iets eenvoudigere test van Beleggingsmatch en IEX vertelt je niet precies wat voor type belegger je bent, maar vertelt je wel gelijk welke beleggingsvorm het beste bij je past: zelf beleggen (zelf), beleggingsadvies (samen) of vermogensbeheer (uitbesteden). Met de uitkomst van deze test wordt het heel eenvoudig om het juiste beleggingsproduct te zoeken.

De zoek-dekking belegger, rusteloze belegger, dat-is-logisch-belegger en entrepeneur-belegger

Na talloze ontmoetingen met beleggers door de jaren heen kwam Loïc Schmid, hoofd vermogensbeheer bij de Zwitserse GS Banque, tot 4 archetypen beleggers: de zoek-dekking belegger, rusteloze belegger, dat-is-logisch-belegger en entrepeneur-belegger.

De zoek-dekking-belegger maak alles wat gebeurt op de financiële markten en in de economie onnodig ingewikkeld. Hij volgt de grote trends en boekt daarmee een rendement dat zelden afwijkt van de benchmark.

De rusteloze belegger is bekend om zijn overmoed en zelfoverschatting en rent achter elke hype in de markt aan. Maar hij loopt vaak achter de feiten aan en leert niets van zijn fouten uit het verleden. Hij is uiteindelijk te laat met kopen of verkopen.

De dat-is-logisch-belegger is 'captain obvious': iemand die altijd beweert precies te weten wat er gebeurt op de financiële markt. Omdat het volgens hem “logisch” is. Hij doorziet de financiële markt eerder dan andere beleggers, althans dat denkt hij. Dit type belegger raakte volgens Schmid de dag na het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump in paniek en verkocht alles. Het risico voor de dat-is-logisch-belegger is dat zijn aannames ook duidelijk verkeerd kunnen zijn.

Het laatste type belegger van Schmid is de entrepeneur-belegger. Hij is gewiekst, nuchter en ziet kansen die goed uit kunnen pakken. Hij kocht aandelen Apple voor de introductie van de eerste iPhone, kocht Tesla-aandelen in het begin en belegde in Europese blue chip-aandelen na de Brexit en Trump.

Ben je al aan het beleggen en benieuwd wat voor belegger jij bent? Bekijk het uitgebreide artikel over welk type belegger jij bent. Zo kan je daar lezen dat er nog een aan testen zijn die je kan doen, bijvoorbeeld bij Schroders. Ben je bijvoorbeeld een nuchtere of optimistische belegger.

