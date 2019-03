Botsing tussen passagiersschip en vrachtschip op de Waal, 160 passagiers van boord gehaald

De aanvaring gebeurde rond 04.00 uur. Het gaat om een passagiersschip en een vrachtschip. Bij de aanvaring is een pijler van een spoorbrug geraakt. Het treinverkeer werd daarom uit voorzorg enige tijd stilgelegd.

De 160 passagies van het Zwitserse passagiersschip Edelweiss zijn van boord gehaald. Het schip had in totaal 202 mensen aan boord. De 42 bemanningsleden blijven aan boord. Er zijn gewonden gevallen. Dit schrijft Omroep Gelderland woensdag.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat het vrachtschip geladen is met auto's. Het vrachtschip voer vanuit Vlaanderen naar Duitsland en heeft twee mensen aan boord. Het passagiersschip kwam uit Zwitserland Alle passagiers zijn opgevangen in het stadhuis van Nijmegen. Het schip heeft door de aanvaring een gat in de romp opgelopen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er door de aanvaring ook nog even een flinke brand ontstaan, maar die was snel geblust.