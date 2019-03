Sleepsporen gestolen kluis leiden naar inbrekers

Hij blijkt loodzwaar, de kluis die door inbrekers begin december vorig jaar werd meegenomen uit een restaurant. Met zijn drieën sjouwen ze hem naar buiten. 'Anderhalve week later werd de kluis teruggevonden dankzij klassiek speurwerk', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag woensdag.

Restaurant

De drie verdachten breken rond 4.30 uur in bij het restaurant op zondag 2 december 2018. Ze proberen meerdere kassalades open te breken en maken flink wat schade. Uiteindelijk nemen ze de kluis maar mee, maar het ding blijkt nogal zwaar.

Sleepspoor

Buiten ziet de politie een duidelijk sleepspoor door het wijkpark. Dat volgen ze, tot het plotseling ophoudt. De kluis is nergens te bekennen. Uit camerabeelden blijkt dat de inbrekers met pijn en moeite de kluis door het park hebben gesleept, tot één van hen een auto haalde en het ding achterin kon worden getorst.

Woningen doorzocht

Ondertussen loopt al enige maanden een onderzoek naar drie mogelijke verdachten van meerdere inbraken. Als ze op 7 december op heterdaad worden aangehouden, worden ze inmiddels ook gekoppeld aan de inbraak bij het restaurant. Datzelfde weekend worden hun woningen doorzocht.

Kluis opengebroken op de bodem

Als de politie bij een van hen gaat kijken in de berging, zien ze een bekend beeld: twee lange krassen over de straat. Een sleepspoor! Ze volgen het spoor tot de waterkant en roepen dan de hulp van duikers in. En jawel, op de bodem van de vaart vinden ze de kluis terug. Inmiddels opengebroken en leeg.

Vijf inbraken en poging doodslag

Woensdag stonden de drie verdachten voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van in totaal vijf inbraken. Tegen een 20-jarige verdachte die bij alle vijf betrokken zou zijn, werd 24 maanden gevangenisstraf geëist. Een 21-jarige verdachte zou betrokken zijn bij vier inbraken en hoorde 15 maanden gevangenisstraf eisen.

Poging doodslag agent

Een 26-jarige verdachte wordt ook nog verdacht van poging doodslag, omdat hij bij betrapping een agent aanreed. De officier van justitie rekent hem dat zwaar aan, maar tegelijk kon deze verdachte maar aan twee inbraken worden gekoppeld. Dat bracht het Openbaar Ministerie tot een eis van 21 maanden gevangenisstraf.