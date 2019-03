Schuimblusinstallatie gaat af: enorme schuimberg stroomt uit Rotterdamse loods

In een loods van een bedrijf aan de Willem Barentszstraat in Rotterdam is woensdagmiddag de schuimblusinstallatie in werking getreden na een automatisch brandalarm. Hierdoor kwam de grote loods compleet onder het schuim te staan.